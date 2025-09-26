Belgrad'da 12. Uluslararası Silah ve Askeri Teçhizat Fuarı Tamamlandı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 12. Uluslararası Silah ve Askeri Teçhizat Fuarı'nın kapanışı yapıldı.

Belgrad Fuar Merkezi'nde 30'dan fazla ülkenin katılımıyla 23 Eylül'de açılan fuarın son gününde, halka açık sergi düzenlendi.

Sırbistan Savunma Bakan Yardımcısı Nenad Miloradovic, ulusal basına yaptığı açıklamada, fuarın ülkenin ordu ve askeri teknolojiyi geliştirmede ne derece hızlı ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Fuarda dünyanın dört bir yanından gelen savunma ekipmanlarının sergilendiğini aktaran Miloradovic, bunu, "Avrupa'da benzersiz bir manzara" şeklinde niteledi.

Fuar, Sırbistan Savunma Bakanlığınca düzenlendi.