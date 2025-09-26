Haberler

Belgrad'da 12. Uluslararası Silah ve Askeri Teçhizat Fuarı Tamamlandı

Güncelleme:
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 30'dan fazla ülkenin katıldığı 12. Uluslararası Silah ve Askeri Teçhizat Fuarı sona erdi. Savunma Bakan Yardımcısı Nenad Miloradovic, fuarın ülkenin askeri teknolojideki ilerlemesini gösterdiğini belirtti.

Belgrad Fuar Merkezi'nde 30'dan fazla ülkenin katılımıyla 23 Eylül'de açılan fuarın son gününde, halka açık sergi düzenlendi.

Sırbistan Savunma Bakan Yardımcısı Nenad Miloradovic, ulusal basına yaptığı açıklamada, fuarın ülkenin ordu ve askeri teknolojiyi geliştirmede ne derece hızlı ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Fuarda dünyanın dört bir yanından gelen savunma ekipmanlarının sergilendiğini aktaran Miloradovic, bunu, "Avrupa'da benzersiz bir manzara" şeklinde niteledi.

Fuar, Sırbistan Savunma Bakanlığınca düzenlendi.

