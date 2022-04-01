Belgorod Valisi: Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu - Haberler

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Belgorod Valisi: Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu

AA - Emre Gürkan Abay - Güncel
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Belgorod Valisi: Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu

Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktığını söyledi.

Yangının, alçak irtifada uçarak Rusya'ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırısı neticesinde gerçekleştiğini belirten Gladkov, rafineride yaşanan patlama nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki rafinerinin yakınlarındaki sivillerin tahliye edildiği ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Ukrayna, Saldırı, Petrol, Rusya, Güncel, Haberler

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