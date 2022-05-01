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Son dakika haberleri | Belgorod'da Rus ordusuna ait askeri üste yangın

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde Rus ordusuna ait askeri üste yangın çıktı.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde Rus ordusuna ait askeri üste yangın çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde yangın çıktı. Rus ordusuna ait olduğu bilinen askeri üste çıkan yangının ardından Belgorod Bölgesi Valisi Vyacheslav Gladkov sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gladkov, Rus ordusu tesislerinde akşam saatlerinde yangın çıktığını duyurarak, "Borisov, Belgorod ve Yakovlevsky kentlerinin kesiştiği bölgede Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın tesislerinden birinin topraklarında yangın çıktı. Mağdurlar ve bölgede oluşan hasar hakkında bilgiler toplanıyor. Tüm operasyonel hizmet birimleri bölgede çalışıyor, güvenliği sağlamak için önlemler alıyor" ifadelerini kullandı.

Çıkan yangında 1 kişinin de yaralandığını aktaran Gladkov, "Yerel sakinlerden 1 kişinin yaralandığı bilgisi var. Hafif yaralı ve hayati tehlikesi bulunmamakta. Gerekli tüm tıbbi yardımlar sağlanıyor. Yardımcım Konstantin Polezhaev ve Acil Durumlar Bakanlığı Bölge Başkanı Oleg Medvedev olay yerinde bulunuyor" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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