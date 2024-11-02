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Belgesiz Ambulans Hizmeti Veren Sürücüye 23 Bin Lira Ceza

Belgesiz Ambulans Hizmeti Veren Sürücüye 23 Bin Lira Ceza
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Küçükçekmece'de belgesiz ambulans hizmeti veren kamyonet sürücüsüne 23 bin 709 lira para cezası kesildi ve araç geçici olarak trafikten men edildi.

Küçükçekmece'de belgesiz olarak ambulans hizmeti veren kamyonet sürücüsüne 23 bin 709 lira para cezası kesilirken araç da geçici olarak trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sosyal medya ve ulusal haber bültenleri üzerinden "Bir ambulans, yol vermeyen otomobil nedeniyle sokaktan geri manevra yaparak çıkmak zorunda kaldı." başlığıyla yayınlanan görüntülere ilişkin çalışma başlattığı belirtildi.

Çalışmalar sonrası Küçükçekmece ilçesinde ters yönde seyrederek yol isteyen ambulans logolu, çakar ve siren tertibatı bulunan aracın tescil cinsinin kamyonet olduğu, belgesiz olarak ambulans hizmeti verdiği aktarılan açıklamada, aracın sürücü A.A'nın yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "motorlu aracın tescil belgesinde gösterilen maksat dışında kullanmak", "çakar siren tertibatı bulundurmak", "izin almaksızın reklam, logo, yazı, işaret bulundurmak", "cam film", "araçların ters yönde sürülmesi", "sis farlarını sisli havalar dışında diğer farlarla yakmak" ve "seyir halinde cep telefonu kullanmak" maddelerinden toplamda 23 bin 709 lira para cezası uygulandığı, aracın da 15 gün süreyle trafikten men edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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