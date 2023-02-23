Belgesel: Uydu Araştırması|Rusya-Ukrayna Çatışmasının Ardındaki Manipülatör -- Kazanç Kapısı
Güncel Haberler
Belgesel: Uydu Araştırması |Rusya-Ukrayna Çatışmasının Ardındaki Manipülatör -- Kazanç Kapısı(Türkçe altyazılı) Rusya-Ukrayna krizi bir yandan sayısız kişiyi çaresizliğe sürükleyip, dünyayı yakıt ve gıda sorunlarıyla karşı karşıya bırakırken diğer yandan son bir yılda ABD'li silah...
Belgesel: Uydu Araştırması |Rusya- Ukrayna Çatışmasının Ardındaki Manipülatör -- Kazanç Kapısı
(Türkçe altyazılı)
Rusya-Ukrayna krizi bir yandan sayısız kişiyi çaresizliğe sürükleyip, dünyayı yakıt ve gıda sorunlarıyla karşı karşıya bırakırken diğer yandan son bir yılda ABD'li silah üreticilerinin yükselen hisse fiyatlarına, ABD'li enerji şirketlerinin hız kazanan satışlarına ve ABD'de üretilen tahıllardaki kar artışlarına tanık olduk.(Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel