Belgesel: Uydu Araştırması|Rusya-Ukrayna Çatışmasının Ardındaki Manipülatör -- Gerçek Yalanlar
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Belgesel: Uydu Araştırması|Rusya-Ukrayna Çatışmasının Ardındaki Manipülatör -- Gerçek Yalanlar(Türkçe altyazılı) Ukraynalılar kalkınma için Avrupa ve ABD'ye yönelmeyi ummuştu.
Belgesel: Uydu Araştırması|Rusya- Ukrayna Çatışmasının Ardındaki Manipülatör -- Gerçek Yalanlar
(Türkçe altyazılı)
Ukraynalılar kalkınma için Avrupa ve ABD'ye yönelmeyi ummuştu. Ancak paylarına düşen ülkedeki endüstriyel çöküş, ekonomik durgunluk, yeteneklerin kaybı ve Doğu-Batı çatışması oldu.(Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel