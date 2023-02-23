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Belgesel: Uydu Araştırması|Rusya-Ukrayna Çatışmasının Ardındaki Manipülatör -- Gerçek Yalanlar

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Belgesel: Uydu Araştırması|Rusya-Ukrayna Çatışmasının Ardındaki Manipülatör -- Gerçek Yalanlar(Türkçe altyazılı) Ukraynalılar kalkınma için Avrupa ve ABD'ye yönelmeyi ummuştu.

Belgesel: Uydu Araştırması|Rusya- Ukrayna Çatışmasının Ardındaki Manipülatör -- Gerçek Yalanlar

(Türkçe altyazılı)

Ukraynalılar kalkınma için Avrupa ve ABD'ye yönelmeyi ummuştu. Ancak paylarına düşen ülkedeki endüstriyel çöküş, ekonomik durgunluk, yeteneklerin kaybı ve Doğu-Batı çatışması oldu.(Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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