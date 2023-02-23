Belgesel: Uydu Araştırması|Rusya-Ukrayna Çatışmasının Ardındaki Manipülatör -- 365 Gün
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Belgesel: Uydu Araştırması|Rusya-Ukrayna Çatışmasının Ardındaki Manipülatör -- 365 gün(Türkçe altyazılı) Rusya-Ukrayna krizinin tırmanmasının üzerinden bir yıl geçti ve dünya, çatışmanın yayılma etkisinden nasibini aldı.
Belgesel: Uydu Araştırması|Rusya- Ukrayna Çatışmasının Ardındaki Manipülatör -- 365 gün
(Türkçe altyazılı)
Rusya-Ukrayna krizinin tırmanmasının üzerinden bir yıl geçti ve dünya, çatışmanın yayılma etkisinden nasibini aldı.
Çoğu ülke diplomasi yoluyla çözüm ararken, ABD ve müttefikleri kendi çıkarları için alevleri körüklüyor.(Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel