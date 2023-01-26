Belgesel: Çin'den İznik'e uzanan binlerce yıllık bir tutku: Mavi-Beyaz Seramik(Türkçe altyazılı) 1.700 yıllık seramik üretimi geçmişiyle, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin dağlık bölgesinde küçük bir kent olan Jingdezhen, Çin'in porselen başkenti olarak bilinir.

Belgesel: Çin'den İznik'e uzanan binlerce yıllık bir tutku: Mavi-Beyaz Seramik

(Türkçe altyazılı)

1.700 yıllık seramik üretimi geçmişiyle, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin dağlık bölgesinde küçük bir kent olan Jingdezhen, Çin'in porselen başkenti olarak bilinir.

Geleneklere sahip çıktığı kadar değişeme de ev sahipliği yapan bu kent, hem doğudan hem de batıdan insanları kendine çeker.

Çinli porselen sanatçısı Gan Chunming, 30 yıl önce öğrenim görmek için Jingdezhen'e geldi. Sonrasında burada kök salan Gan, seramik üretimiyle uğraşmaya başladı.

(Çince) Gan Chunming, porselen sanatçısı

"Kil, kendi karakteri ve kişiliği olan doğal bir elementtir. Yangtze Nehri'nin suları, birçok çömlekçi neslini yetiştirmiş ve bu çömlekçi nesiller de bu kültür ve mirası devralmıştır."

Çincede qinghuaci olarak bilinen mavi-beyaz porselen, Jingdezhen'in imza tasarımıdır.

Mavi desenlere sahip narin beyaz porselen, "yeşim taşı gibi beyaz, ayna gibi parlak, kağıt kadar ince ve sesi çan kadar net" olarak tanımlanmıştır.

(Çince) Zhang Jingjing, Jingdezhen Seramik Üniversitesi Uluslararası Fakülte Dekanı

"O dönemde mavi-beyaz porselen, dünya ticareti ve kültürel alışverişlerde vazgeçilmez ve önemli bir rol oynuyordu. Bu porselen, Çin'in en çok beğenilen porseleniydi. Çin seramiklerinin tarihteki konumu bizlere gurur veriyor, ama aynı zamanda bu konu üzerinde kafa da yormamız gerekiyor. Çin seramik sektörünün günümüzde nasıl gelişeceği üzerine düşünmeliyiz."

(Çince) Zhang Jingjing, Jingdezhen Seramik Üniversitesi Uluslararası Fakülte Dekanı

"2019'da Türkiye'ye giderek Anadolu Üniversitesi'ndeki bir seramik kampına katıldım. Eskişehir'de ve gittiğimiz diğer kentlerde seramiğin çevreyle entegre olduğu birçok örnek vardı."

Türkiye, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir ülke.

Bursa'nın göl kenarındaki ilçesi İznik, "Türkiye'nin Jingdezhen'i" konumunda.

Burada üretilen seramikler, dünyada İznik çinileri olarak biliniyor.

(Türkçe) Adilcan Güven, Seramik sanatçısı

"İznik çinisi 15. yüzyılda ortaya çıkıyor. Bundan evvel, Doğu'dan gelen bütün sefirler, elçiler ve üst rütbeli insanlar, İmparatorluk Sarayı'na Çin porselenleri hediye ediyorlar.

Çin porselenleri Osmanlılar tarafından büyük değer görüyor, günlük hayatlarında hem kullanılıyor hem de teşhir ediliyor.

Daha sonra bu porselenlerden daha çok edinmek isteyen Sarayın talebi o zamanlarda İznik ustalarının kobalt oksidi veya laciverti denilen bileşeni İran'dan ithal etmesi ile karşılanıyor."

Antik çağlardan beri ticaret ve kültür ayrılmaz bir bütün olmuştur.

İpek Yolu sayesinde artan İran kobaltının ithalatı, Çin porseleni yapımıyla birleştirilmiş ve ortaya çarpıcı mavi-beyaz porselen türü çıkmıştır.

(Türkçe) Zeliha Peşte, İznik Belediye Başkan Yardımcısı

"İznik tarihsel süreçte, İpek Yolu üzerinde bulunan bir bölgede yer almaktadır.

Osmanlı Sarayı'nın kendi topraklarında Çini yapımı talebi üzerine, İstanbul'a coğrafi olarak yakın bir ilçe olan İznik'te de benzer üretimler gerçekleşmeye başladı.

Dolayısıyla tarihte Çin ile kültürel bir bağımız var.

2017'de Çin'in Jingdezhen kenti ile kardeş şehir protokolü imzalandı. Kasım 2021'de bu protokolü online bir şekilde yeniledik. Kültürel etkileşimlerimiz bugün de devam ediyor."

Dostluklar kurmak, kültürel alışverişleri artırmak ve uygarlıkların birbirini anlamasını teşvik etmek.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Çin'de ve dünyadaki seramik sevenlere daha birçok sürprizi olacak.

(Çince)Zhang Jingjing, Jingdezhen Seramik Üniversitesi Uluslararası Fakülte Dekanı

"Çin, porselen ya da çininin doğduğu yerdir. Seramik kültürü, küresel olarak iletişim kurmanın mükemmel bir yoludur. Eserlerimiz vasıtasıyla birbirimizle iletişim kuruyoruz. Siz kendi eserinizi kullanıyorsunuz, ben de kendiminkini. Her birimiz bir hikaye anlatıyoruz. Farklı kültürel sembollerimizi sunuyoruz. Eğer güzellik kendini çeşitlilik ve bütünlük kurarak temsil edebilirse dünya uyum ve birlik içinde yaşamayla kutsanacaktır. Seramik, çeşitliliğe sahip olduğu için renklidir."