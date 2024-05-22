Belen ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi düzenlendi

Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri, öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, İssume İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ekipler, öğrencilere, temel trafik bilgileri ve trafik güvenliği hakkında bilgi verdi.???????