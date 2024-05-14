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Belen ilçesinde eğitim öğretim yılı 2. dönem değerlendirme toplantısı yapıldı

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Belen ilçesinde yapılan toplantıda, öğrencilerin başarı durumları, sosyal ve kültürel faaliyetler ile gelecek dönem için alınabilecek önlemler ele alındı.

Hatay'ın Belen ilçesinde eğitim öğretim yılı 2. dönem değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz başkanlığında Belen Kaymakamlığı toplantı salonunda, öğrencilerin başarı durumları, yıl içerisinde gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetler, tespit edilen sorunlar ve gelecek dönem eğitim öğretim yılında alınabilecek önlemler görüşüldü.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu, şube ve okul müdürleri katıldı.???????

Kaynak: AA / Güncel

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