Belen ilçesinde çöp yangını söndürüldü
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Hatay'ın Belen ilçesinde evlere yakın bir yerde çöp yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Hatay'ın Belen ilçesinde evlere yakın bir yerde çöp yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın, Belen ilçesi Kıcı Mahallesinde meydana geldi. Evlere yakın bir yerde çıkan çöp yangınını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel