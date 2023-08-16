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Belen ilçesinde çöp yangını söndürüldü

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Hatay'ın Belen ilçesinde evlere yakın bir yerde çöp yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hatay'ın Belen ilçesinde evlere yakın bir yerde çöp yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın, Belen ilçesi Kıcı Mahallesinde meydana geldi. Evlere yakın bir yerde çıkan çöp yangınını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

112 Acil Çağrı İtfaiye Hatay Belen Güncel Haberler

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