Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 9 uçak, 8 helikopter, 40 arazöz, 13 su tankı ve 350 personel görev yapıyor.

Belen'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmasının ardından havadan ve karadan yapılan müdahalelerle soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

16 Mayıs Pazar günü saat 13.57'de Belen ilçesine bağlı Soğukoluk yayla bölgesinde orman yangını meydana geldi. Ekiplerin 3 gündür devam eden yoğun mücadelesi ile yangın kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangında 9 uçak, 8 helikopter, 40 arazöz, 13 su tankı ve 350 personel görevine devam ederken soğutma çalışması yapılıyor.

Ekiplerin bölgede havadan ve karadan bir süre daha soğutma çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.