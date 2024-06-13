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Belen'deki Öğrencileri Serinleten İtfaiye Ekipleri

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Hatay'ın Belen ilçesindeki İnfak Konteyner Kenti'ndeki öğrenciler, sıcaktan bunalınca itfaiye ekipleri tarafından su sıkılarak serinletildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde itfaiye ekipleri, sıcaktan bunalan konteyner kentteki öğrencileri su sıkarak serinletti.

Sarımazı Mahallesi'ndeki İnfak Konteyner Kenti'ndeki okulun öğretmenleri, Büyükşehir Belediyesini arayarak sıcaktan bunalan öğrencilerini serinletmek istediklerini belirtti.

Okula gönderilen itfaiye ekibi, konteyner okulun önünde toplanan öğrencileri su sıkarak serinletti.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Hatay Belen İnsan Hakları Yaşam Güncel Haberler

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