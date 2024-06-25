Belen'deki öğrenci yurduna giren yılan doğaya bırakıldı
Hatay'ın Belen ilçesinde bir öğrenci yurduna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı. Halilbey Mahallesi'nde bulunan yurda giren yılan, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yakalandı ve güvenli bir şekilde doğaya salındı.
Hatay'ın Belen ilçesinde öğrenci yurduna giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Halilbey Mahallesi'nde bir yurda yılan girdi.
İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan yılan, doğaya bıraktı.