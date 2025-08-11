Belen'de Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı
Hatay'ın Belen ilçesinde bir yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında 20 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edildi.
K.A. idaresindeki 31 ADR 94 plakalı yolcu otobüsünde, Kıcı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Şoför aracı kenara çekerken, 20 yolcu otobüsten tahliye edildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel