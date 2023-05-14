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BELEN'DE YOKUŞ İNEN KAMYON ÇOK SAYIDA ARAÇLA ÇARPIŞTI, ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Güncel Haberler

HATAY'ın Belen ilçesinde sebze yüklü kamyon, kontrolden çıkıp çok sayıda araçla çarpıştı.

HATAY'ın Belen ilçesinde sebze yüklü kamyon, kontrolden çıkıp çok sayıda araçla çarpıştı. Park halindeki araçların da karıştığı kazada ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Belen ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyon, Belen yokuşundan inerken ilçe merkezine geldiği sırada, önündeki araçlar ve park halindeki diğer araçlara da çarparak durdu. Tedirginlik yaşanan bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yol, araç trafiğine kapatıldı, kazada ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

8 MAYIS'TA DA 13 KİŞİ ÖLDÜ

8 Mayıs'ta da Belen ilçesinden Antakya yönüne ilerlerken TIR ile çarpışan harfiyat kamyonunun kontrolden çıkıp, asker uğurlamasına gelenlerin arasına daldı ve bu kazada 13 kişi öldü. (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Anıl ATAR-Ufuk AKTUĞ-Eser PAZARBAŞI/ BELEN, (Hatay), (DHA)-

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tragger Hatay Belen Güncel Haberler

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