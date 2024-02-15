Belen'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Lütfü Temel idaresindeki otomobil, tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Lütfü Temel idaresindeki 31 KFH 58 otomobil, Belen-İskenderun kara yolu Muhlisali Mahallesi mevkisinde Yusuf Tosun yönetimindeki 34 ETS 745 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.