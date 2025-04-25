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Belen'de Sürücülere Trafik Eğitimi Verildi

Belen'de Sürücülere Trafik Eğitimi Verildi
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Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü, Halilbey Mahallesi'nde düzenlediği eğitimde sürücülere trafik kurallarını ve emniyet kemeri ile kask kullanımının önemini anlattı. Eğitim sırasında katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Belen'de araç sürücülerine yönelik eğitim düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince Halilbey Mahallesi'ndeki uygulama noktasında gerçekleştirilen etkinlikte, sürücülere uymaları gereken kurallar anlatıldı.

Emniyet kemeri ve kask kullanımının önemiyle ilgili de bilgiler de veren ekipler, sürücülere ve yolculara broşür dağıttı.

Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel
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