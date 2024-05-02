Belen'de Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Hatay'ın Belen ilçesinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçede sabah başlayan sis, etkisini artırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hatay'ın Belen ilçesinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah başlayan sis, etkisini artırdı.
Sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.