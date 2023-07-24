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Belen'de Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncel Haberler

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'ın Belen ilçesinde otomobille, motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Belen ilçesi Antakya - İskenderun yolunda meydana geldi. 31 YS 157 plakalı motosiklet, millet bahçesi kavşağında 31 YK 989 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü ve otomobilde bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastane yapılan müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hatay Belen Güncel Haberler

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