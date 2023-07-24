Belen'de Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.