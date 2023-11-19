Belen'de Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 4 Yaralı
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Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi Cırtıman kavşağında meydana geldi. M.Ç. idaresindeki Tofaş marka 31 HV 565 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel