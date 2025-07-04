Belen'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Belen'de Otluk Alanda Yangın Çıktı
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Hatay'ın Belen ilçesinde Atik Yaylası mevkisinde çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Hatay'ın Belen ilçesinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Belen ilçesi Atik Yaylası mevkisinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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