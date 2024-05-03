Belen'de Orman Yangınları Mücadele Komisyonu Toplantısı Yapıldı
Belen ilçesinde, orman yangınları mücadele komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, orman yangınlarının önlenmesi ve mücadele konuları ele alındı.
Belen ilçesinde, orman yangınları mücadele komisyonu toplantısı yapıldı.
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz başkanlığında Hükümet binasında gerçekleştirilen toplantıda, orman yangınlarının önlenmesi ve yangınla mücadele konusunda bu yıl alınacak konular ele alındı.
Toplantıya, kurum müdürleri katıldı.