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Belen'de Motosiklet Kazası: Suriye Uyruklu Çift Hayatını Kaybetti

Belen'de Motosiklet Kazası: Suriye Uyruklu Çift Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Belen ilçesinde bir motosikletin otomobille çarpışması sonucu Suriye uyruklu Mursel Elhatip ve eşi Serap Elhatip yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı ve sürücü gözaltına alındı.

HATAY'ın Belen ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki sürücü Suriye uyruklu Mursel Elhatip (37) ile yanındaki eşi Serap Elhatip (35) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, İskenderun-Antakya kara yolunda meydana geldi. Suriye uyruklu Mursel Elhatip yönetimindeki 31 MC 5031 plakalı motosiklet ile M.Y. yönetimindeki 31 EZ 111 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Mursel Elhatip ve eşi Emine Elhasan yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çiftin olay yerinde öldüğünü belirledi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Çiftin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü M.Y. ise gözaltına alınıp soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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