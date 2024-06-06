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Belen'de mahsur kalan baykuş yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı

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Hatay'ın Belen ilçesinde, havalandırma borusunda mahsur kalan baykuş yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, havalandırma borusunda baykuş yavrusunun olduğunu gördü. Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde, havalandırma borusunda mahsur kalan baykuş yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fatih Mahallesi'ndeki özel bir okulun havalandırma borusundan kuş sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, havalandırma borusunda baykuş yavrusunun olduğunu gördü.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan başkuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar İtfaiye Hatay Belen Hayvan Hakları Doğa Yaşam Güncel Haberler

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