Belen'de köpek saldırısına uğrayan kadın, köpeklerin toplatılmasını istiyor

Hatay'ın Belen ilçesinde, geçen yıl aralık ayında yolda yürürken yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın, köpeklerin toplatılmasını istiyor.

Soğukoluk Mahallesi'nde yaşayan 44 yaşındaki Selma Sönmez, 22 Aralık 2023'te yolda yürüdüğü sırada komşusuna ait Dogo Argentino cinsi 1'i yavru 3 köpeğin saldırısına uğradı.

Selma Sönmez, AA muhabirine, saldırıda başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını ve bir süre hastanede tedavi gördüğünü anlattı.

Aradan geçen zamana rağmen yaşadıklarını unutamadığını belirten Sönmez, şöyle konuştu:

"Başımdan yara aldığım için unutkanlık yaşıyorum, kolum uyuşuyor ve ağrı yapıyor. Kolumdan dolayı kendi işimi göremez oldum. Kızım köpeklerin korkusundan okula gidemiyor. Sokakta çok fazla köpek var. Kızım iki defa köpeklerden kaçarak eve geri geldi. O yönden şikayetçiyim, çünkü sokak köpekleri ve yasaklı köpeklerin toplanmasını istiyorum."

Mustafa Sönmez de eşinin yaşadığı olayın kendilerini derinden etkilediğini belirtti.

Evlerinin çevresinde sürekli sahipsiz köpeklerin dolaştığını ve bu durumun aile hayatlarını olumsuz etkilediğini anlatan Sönmez, "Çocuğumu köpeklerden dolayı bir yere gönderemiyorum. Köpekler saldırıyor ve koşarak eve geliyor. Misafirim geldiğinde, çocuklar evin önünde oynayamıyor, köpekler çocuklara saldırıyorlar. Başıboş köpeklerin bir çaresine bakılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Fikar Sönmez (16), annesinin köpeklerin saldırısında yaralanmasının ardından tek başına dışarı çıkmaya korktuğunu kaydetti.