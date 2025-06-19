Belen'de İşçi Servisi Tıra Çarptı: 2 Yaralı
Hatay'ın Belen ilçesinde işçi servisinin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde tıra arkadan çarpan işçi servisindeki 2 kişi yaralandı.
M.R. yönetimindeki 63 ZD 440 plakalı işçi servisi, Muhlisali Mahallesi'nde, sürücüsü henüz ismi öğrenilemeyen 31 AFY 957 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan servisteki 2 işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel