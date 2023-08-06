Üye Girişi
Haberler

Belen'de hurda inşaat demiri yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Hatay'ın Belen ilçesinde hurda inşaat demiri yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen hurda inşaat demiri yüklü tırdaki 2 kişi yaralandı.

İ.G. idaresindeki 21 ADH 091 plakalı hurda inşaat demiri yüklü tır, İskenderun-Belen karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü İ.G. ve araçta yolcu olarak bulunan M.C.G yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekibi tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel

İskenderun Hatay Belen Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title