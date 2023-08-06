Belen'de hurda inşaat demiri yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı
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Hatay'ın Belen ilçesinde hurda inşaat demiri yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen hurda inşaat demiri yüklü tırdaki 2 kişi yaralandı.
İ.G. idaresindeki 21 ADH 091 plakalı hurda inşaat demiri yüklü tır, İskenderun-Belen karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü İ.G. ve araçta yolcu olarak bulunan M.C.G yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekibi tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel