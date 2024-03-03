Belen'de dilencilere para cezası
Hatay'ın Belen ilçesinde dilencilik yaptıkları belirlenen 6 kişiye para cezası uygulandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ötençay Mahallesi'nde dilencilere yönelik çalışma yürüttü. Çalışmada dilencilik yapan 6 kişi yakalandı. Jandarmaya götürülen şüphelilere para cezası verildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde dilencilik yaptıkları belirlenen 6 kişiye para cezası uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ötençay Mahallesi'nde dilencilere yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmada dilencilik yapan 6 kişi yakalandı.
Jandarmaya götürülen şüphelilere para cezası verildi.