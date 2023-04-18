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Belen'de ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Belen'de ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

İssume Mahallesi'nde acil yıkılması gereken binalar ve enkazının kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

Bu işlemler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin kontrolünde gerçekleştiriliyor.

Kontrollü yıkımların yapıldığı alanda polis ekipleri ise güvenlik önlemi alıyor.

Bazı binaların sakinleri, yıkımların yapıldığı bölgelerde enkazdan çıkabilecek eşyaları için bekliyor.

Molozlar, iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenerek depolama alanlarına sevk ediliyor.

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Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel

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