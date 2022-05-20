Belen'de 270 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Haberler

Belen'de 270 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın Belen ilçesinde 270 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde 270 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde bir otomobili durdurup aradı.
Araçta, 270 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.İ.K. emniyete götürüldü.
AA / Burak Milli - Güncel