Belen'de 270 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Haberler

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Belen'de 270 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

AA - Burak Milli - Güncel
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Belen'de 270 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Hatay'ın Belen ilçesinde 270 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde 270 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde bir otomobili durdurup aradı.

Araçta, 270 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.İ.K. emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Güncel

Hisarcık, Sigara, Hatay, Belen, Güncel, Haberler

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