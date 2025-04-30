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Belen'de 19 Mayıs Bayramı Etkinlikleri Kapsamında Bocce Müsabakaları Düzenlendi

Belen'de 19 Mayıs Bayramı Etkinlikleri Kapsamında Bocce Müsabakaları Düzenlendi
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Hatay'ın Belen ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde öğrencileri bir araya getiren bocce müsabakaları yapıldı. 33 öğrencinin katıldığı yarışmalarda dereceye girenler ödüllerini 19 Mayıs'ta alacak.

Hatay'ın Belen ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilerin katılımıyla bocce müsabakaları yapıldı.

Belen Spor Salonu'nun bahçesinde gerçekleştirilen müsabakalara 33 öğrenci katıldı.

Öğrenciler yarışmada kıyasıya mücadele etti.

Dereceye giren katılımcılar ödüllerini 19 Mayıs'ta düzenlenen törende alacak.

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Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel
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