Belediyenin süs havuzu çocukların aquaparkı oldu

Serinlemek isteyen çocuklar tehlikeye aldırış etmeden süs havuzunda yüzdü

BOLU - Hava sıcaklığının 37 derece ölçüldüğü Bolu'da sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye rağmen belediyenin süs havuzuna girerek serinledi. Çocuklar polis ekipleri tarafından süs havuzundan uzaklaştırıldı.

Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği Bolu, en sıcak günlerinden birini yaşadı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar çareyi çeşme başında serinlemekte ve dondurma yemekte buldu. Kimi vatandaşlar ise ağaç gölgelerinde oturdu. Çocuklar da tehlikeye rağmen süs havuzlarına girerek serinledi. Süs havuzunu aquaparka çeviren çocuklar eğlenceli anlar yaşadı

Süs havuzunun tehlike arz ettiği ve pis olduğu gerekçesiyle çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından küçük çocuklar süs havuzundan uzaklaştırıldı.