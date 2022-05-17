BELEDİYENİN SULAMA ARACI ALEV ALEV YANDI - Haberler

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BELEDİYENİN SULAMA ARACI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DÜZCE'de, belediyeye ait sulama işlerinde kullanılan kamyon, motorunda çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

DÜZCE'de, belediyeye ait sulama işlerinde kullanılan kamyon, motorunda çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay akşam saatlerinde Tepecik Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Düzce Belediyesi'ne ait 81 AZ 110 plakalı sulama aracı; motorunun tutuşması üzerine yanmaya başladı. Sürücü kamyonu yol kenarında durdurup, araçtan indi. Alevler bir anda aracın çekici kısmını sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü araç ise kullanılamaz hale geldi. Aracın belediye otoparkına doğru seyir halindeyken alev aldığı belirtilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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