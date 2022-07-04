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Belediyenin seralarında kadın eliyle yetiştirilen çiçekler Gölbaşına renk katıyor

AA - Soner Aksakal - Güncel
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Belediyenin seralarında kadın eliyle yetiştirilen çiçekler Gölbaşına renk katıyor

Gölbaşı Belediyesinin seralarında kadınlar tarafından özenle yetiştirilen çiçekler ilçeyi renklendiriyor.

Gölbaşı Belediyesinin seralarında kadınlar tarafından özenle yetiştirilen çiçekler ilçeyi renklendiriyor.

Gölbaşı Belediyesi ilçenin peyzajında kullanılacak çiçekleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün seralarında yetiştiriyor.

Seralarda yılda ortalama 10 bin minyatür gül, kekik, adaçayı, lavanta, yaz aylarında ekilmek üzere de 50 bin hercai menekşe üretiliyor.

Çiçekler seralarda görevli kadınlar tarafından yetiştiriliyor, bakımları yapılıyor.

AA / Soner Aksakal - Güncel

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