23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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Kent Meydanı'nda düzenlenen tören Törene katılan çocuklar Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ın konuşması Çocukların gösterileri Halk oyunları gösterileri - Karabük Karabük'te Kent Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk...
Kent Meydanı'nda düzenlenen tören
Törene katılan çocuklar
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması
İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ın konuşması
Çocukların gösterileri
Halk oyunları gösterileri - Karabük
Karabük'te Kent Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, Karabük Belediyesi bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, 23 Nisan'ın, vatanın dört bir tarafının işgal edildiği karanlık günlerde Türk milletinin tek bir çatı altında toplanıp eşine az rastlanır bir kahramanlık destanının meşalesini ateşlediği gün olduğunu söyledi.
Etkinlikler kapsamında şiirler okundu, halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisi sunuldu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile diğer yetkililer katıldı.