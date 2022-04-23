Kent Meydanı'nda düzenlenen tören

Törene katılan çocuklar

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ın konuşması

Çocukların gösterileri

Halk oyunları gösterileri - Karabük

Karabük'te Kent Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, Karabük Belediyesi bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, 23 Nisan'ın, vatanın dört bir tarafının işgal edildiği karanlık günlerde Türk milletinin tek bir çatı altında toplanıp eşine az rastlanır bir kahramanlık destanının meşalesini ateşlediği gün olduğunu söyledi.

Etkinlikler kapsamında şiirler okundu, halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisi sunuldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile diğer yetkililer katıldı.