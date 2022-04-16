Belediyelerin yeni kadın konukevi açıp açmadıkları takip edilecek

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca belediyelerin yeni kadın konukevi açıp açmadıklarının valiliklerce takip edilerek, bakanlığa bildirileceği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; valiler, belediyelerin yeni kadın konukevi açıp açmadığını takip edecek ve açılan konukevleri İller İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek. Genel Müdürlük de yeni kadın konukevlerini hizmete alan belediyeleri 3 ayda bir internet sitesinden yayımlayarak kamuoyuna duyuracak.

'Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinde 'Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler' hükmü yer alıyor.