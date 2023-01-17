Belediye ve halk otobüsü çarpıştı 16 kişi yaralandı Güncel Haberler Kayseri'de otogar hattında çalışan belediye otobüsünün durakta yolcu alan halk otobüsüne çarptığı kazada 16 kişi yaralandı. Kayseri'de otogar hattında çalışan belediye otobüsünün durakta yolcu alan halk otobüsüne çarptığı kazada 16 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Onur K'nin kullandığı 38 ABN 322 plakalı otogar hattında çalışan belediye otobüsü, Talas Bulvarı'nda yolcu almak için duran Sancak G. kontrolündeki 38 AB 228 plakalı halk otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle sıkışan sürücü Onur K, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralan sürücüler ile 14 yolcu sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Avrupa Birliği Kayseri İtfaiye Talas Güncel Haberler

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