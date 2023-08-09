Belediye personeline dağıtılan cam su matarası sayesinde günde 12 kilo, 6 ayda 1,5 ton plastik kullanımı azaltıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal : "Kafeteryalarımızda da minimuma indirdik, hedefimiz gelecekte bunu sıfırlamak olacak"

ANTALYA Muratpaşa Belediyesi, ana hizmet binasında pet su şişesi kullanımını kaldırmak için ocak ayında başlattığı cam su matarası dağıtımıyla, günlük 12 kilogram plastik kullanımını azaltmayı başardı. 6. ayına giren proje ile birlikte toplamda 1,5 ton plastik kullanımı azaltıldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Kafeteryalarımızda da minimuma indirdik, hedefimiz gelecekte bunu sıfırlamak olacak" dedi.

Akdeniz Havzası'nda 4 metrekareye 1 plastik atık düşüyor. Sorunun en büyük kısmını plastik su şişeleri, pipet, tabak, çatal, kaşık gibi tek kullanımlık plastikler oluşturuyor. Büyük bir çevre sorunu haline gelen plastik atıklar için harekete geçen Muratpaşa Belediyesi, ana hizmet binasında pet şişe kullanımını kaldırmak için ocak ayında bin 200 çalışanına cam su matarası dağıttı. İçilebilir su ihtiyacını karşılamak için de belediyenin her katına su sebili yerleştirildi. Su tüketimi sırasında tek kullanımlık plastik kullanımını azaltmak için yapılan uygulamayla Muratpaşa Belediyesi'nden günde 12 kilogram daha az plastik atık çıktı. 6. ayına giren proje ile plastik kullanımı 1.5 ton azaltıldı.

"Doğayı en çok tahrip eden denge bozucu bir madde"

Belediye Başkanı Ümit Uysal, insanoğlunun bütün dünyayı kirlettiğini ve bununla beraber iklim değişikliğinin kendisini gösterdiğine işaret ederek, "Bunu önlemek için alacağımız tedbirlerin bir tanesi plastik tüketimini azaltmak, mümkünse sıfırlamak. Çünkü plastik doğayı en çok tahrip eden, en uzun süre doğada denge bozucu bir işlev gören madde" dedi.

"Hedefimiz gelecekte sıfır plastik"

Belediyenin bu konuda eğitim faaliyetleri verdiğini de aktaran Uysal, personellerin çalışma ortamında plastik su şişesi kullanımına son verdiklerini ve cam şişeye geçtiklerini söyledi. Uysal, "Bu çok ciddi bir miktar plastiğin doğaya karışmasını önleyen bir davranış. Bütün ünitelerimizde mümkün olduğunca tek kullanımlık plastik ürünlere yer vermemeye gayret ediyoruz. Plastiksiz Temmuz hareketi de tüm bu söylediklerimiz için uğraşan bir hareket, biz sadece temmuz değil 12 ay bunu yapıyoruz. Bu tip hareketlerin ülkemiz ve dünya için faydalı olduğunu düşünüyoruz. Kafeteryalarımızda da minimuma indirdik, hedefimiz gelecekte bunu sıfırlamak olacak" ifadelerine yer verdi.