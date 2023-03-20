Belediye personeli, yanan evde bulduğu parayı sahibine teslim etti

MERSİN'de yangın sonrası büyük hasar görerek kullanılamaz halen gelen evde temizlik ve tahliye çalışması yapan Akdeniz Belediyesi personeli bulduğu bir miktar parayı sahibine teslim etti.

MERSİN'de yangın sonrası büyük hasar görerek kullanılamaz halen gelen evde temizlik ve tahliye çalışması yapan Akdeniz Belediyesi personeli bulduğu bir miktar parayı sahibine teslim etti.

İlçeye bağlı Kiremithane Mahallesi 4421 Sokak üzerinde bulunan Zorluer Apartmanı'nın 3'üncü katında oturan Şaban Serpin'in evinde birkaç gün önce yangın çıktı. Kimsenin yaralanmadığı yangında evin içinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrasında yanan evde temizlik çalışması yapmak ve zarar gören eşyaları dışarı çıkarıp tahliye etmek için Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri görevlendirildi.