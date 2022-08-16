Belediye personeli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili bilgilendirildi

Melikgazi Belediyesince personele yönelik Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili eğitim semineri düzenlendi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, kişisel veri güvenliğine dair her türlü teknolojik tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

İtibar ve güven ile mahremiyetin sağlanması için kişisel verilerin korunması gerekliliğini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kurumumuzun prestiji açısından hukuka uygun bir şekilde teknolojik tedbirleri almamız gerekiyor. Bu tedbirler doğru ve gerektiğinde güncel olmak zorunda. İtibar ve güven ile mahremiyetin sağlanması için kişisel verilerimizin korunması gerekiyor. Personelimize yönelik gerçekleştirilen eğitimin ardından hemşehrilerimize verilen hizmetlerde, kanuna dair usullerin eksiksiz olarak uygulanacağına olan güvenim tamdır. Bu yararlı eğitimi bizlerle paylaşan uzmanlarımıza teşekkür ediyorum."