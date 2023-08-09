Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünden motor kısmından çıkan dumanlar paniğe sebep oldu. Sürücü dumanları yangın tüpüyle müdahale etti.

Belediye otobüsünden çıkan dumanlar panik oluşturdu

Sürücü dumanalar yangın tüpüyle müdahale etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünden motor kısmından çıkan dumanlar paniğe sebep oldu.

Olay, 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 BR 228 plakalı belediye otobüsünden dumanlar yükseldi. Motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü, belediye otobüsünü sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti. Daha sonra dumanların geldiği bölgeye, yangın tüpüyle köpük sıkarak müdahale etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, motor kısmında soğutma çalışması gerçekleştirdi.