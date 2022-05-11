Belediye otobüsünde yılan paniği

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belediye otobüsünün yakınlarında görülen yılan panik oluşturdu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Yalı Mahallesinde bulunan millet bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sefere saatini bekleyen bir belediye otobüsünün yakınında bulunan 2 kadın bir anda çığlık atarak kaçmaya başladı. Otobüsün sürücüsü ne olduğunu anlamaya çalışırken otobüse doğru yaklaşan yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı fark etti. Sürücü bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekibi, yılanı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Çalışmaların ardından itfaiye personeli tarafından yalanan yılan, vatandaşların bulunduğu alandan uzaklaştırılarak yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldı.

(Mustafa Uslu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel