Belediye otobüsünde yılan paniği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediye otobüsünde yılan paniği

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Belediye otobüsünde yılan paniği

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belediye otobüsünün yakınlarında görülen yılan panik oluşturdu.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belediye otobüsünün yakınlarında görülen yılan panik oluşturdu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Yalı Mahallesinde bulunan millet bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sefere saatini bekleyen bir belediye otobüsünün yakınında bulunan 2 kadın bir anda çığlık atarak kaçmaya başladı. Otobüsün sürücüsü ne olduğunu anlamaya çalışırken otobüse doğru yaklaşan yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı fark etti. Sürücü bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekibi, yılanı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Çalışmaların ardından itfaiye personeli tarafından yalanan yılan, vatandaşların bulunduğu alandan uzaklaştırılarak yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldı.

(Mustafa Uslu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Kocaeli, Yılan, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title