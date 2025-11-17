Belediye Otobüsünde Bıçaklı Saldırı: Genç Adam Yaralandı

KONYA'da belediye otobüsünde tartıştığı yolcunun saldırısına uğrayan Kadirhan Öztürk (21), eşinin gözü önünde bıçakla yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde Konya-Adana kara yolunda şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsünde meydana geldi. Kadirhan Öztürk, belirlenemeyen nedenle bir yolcuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Öztürk, eşinin yanında karnından bıçaklandı. Öztürk kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada gürültüyü duyan sürücünün otobüsü durdurmasından yararlanan saldırgan, otobüsten inip kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla yakındaki Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Öztürk'ün, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA,