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Belediye Otobüsü Şoförü, Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Götürdü

Belediye Otobüsü Şoförü, Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Götürdü
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Sakarya'da bir belediye otobüsü şoförü, seyahat eden bir yolcunun rahatsızlandığını fark ederek güzergahını değiştirip hastaneye götürdü. Yolcu, hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumu iyi oldu.

Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün Emre Ateş'in kullandığı 9-A Maltepe-Ozanlar-Yazlık hattında hizmet veren otobüste seyahat eden bir kişi rahatsızlandı.

Durumu fark eden diğer yolcuların durumu bildirdiği Ateş, hareket amirliğini arayarak bilgi verdi.

Ateş, güzergahtan çıkarak rahatsızlanan yolcuyu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

Sağlık personelince ilk müdahalesi otobüste yapılan yolcu, daha sonra hastanede tedavi altına alındı.

Epilepsi krizi geçirdiği anlaşılan yolcunun, tedavisinin ardından taburcu edildiği, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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