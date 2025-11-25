Haberler

Belediye Otobüsü Şoförü, Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

Güncelleme:
Bursa'da bir belediye otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren bir yolcuyu hastaneye yetiştirerek büyük bir cesaret örneği sergiledi. O anların kaydedildiği kamera görüntüleri, şoförün hızlı ve kararlı davranışını gözler önüne serdi.

'DURAKLARI PAS GEÇEREK HASTANEYE YETİŞTİRMEYE ÇALIŞTIM'

Bursa'da belediye otobüsünde fenalaşan yolcuyu, hastaneye yetiştiren şoför Abdurrahman Al, o anları anlattı. Yolcunun rahatsızlandığını önce kameradan gördüğünü ardından da diğer yolcuların kendisini uyardığını söyleyen Al, anlık bir karar verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Siteler-Çekirge hattında çalışıyorum. Hatta çalışırken, yolcularımızdan biri fenalaştı. Kameradan gördüm. İnsanlar da panik yaptı. 'Panik yapmayın, ben onu hastaneye yetiştireceğim. Siz sadece onu tutun, düşmesin' dedim. Çünkü ağzından köpük çıkmıştı, cama dayanmıştı. Dörtlü yakarak, biraz da süratimin dışına çıkarak, acil bir şekilde onu hastaneye yetiştirmeye çalıştım. Hastaneye haber verdik, sedye geldi, sedyeye bindirdik. Vicdan meselesi, o anda öyle karar verdim. Trafik güvenliği alarak, süratli bir şekilde götürdüm. Durakları pas geçtim, çünkü diğer yolcular da 'Gidebilirsiniz' dedi. Durakları pas geçerek, hastaneye yetiştirmeye çalıştım.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
