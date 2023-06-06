Belediye Otobüsü Kaza Yaptı, Şoför Yaralandı

Kocaeli'de belediye otobüsü seyir halindeyken arkadan gelen SUV araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç hurdaya çıkarken, iki şoför arasında kavga çıktı. Otobüs şoförü kavgada yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Belediye otobüsü seyir halindeyken araca arkadan çarptı

Kaza sonrası şoförler birbirine girdi

KOCAELİ - Kocaeli'de belediyeye ait otobüs seyir halindeyken SUV araca arkadan çarptı. Çarpanın şiddetiyle SUV araç hurdaya çıkarken iki şoför arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada otobüs şoförü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat D. yönetimindeki belediyeye ait 41 BR 395 plakalı otobüsü, 34 GS 5759 plakalı SUV araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle SUV araç tahta bariyerlere girdi. Olay üzerine 2 araç sürücüsü kavga etmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri darp neticesinde yaralanan otobüs şoförünü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

SUV araç hurdaya çıkarken polis olayla ilgili inceleme başlattı.