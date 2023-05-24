Belediye meclis üyesine silahlı saldırıda tahliye kararı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesi Belediye Meclis Üyesi Murat Birinci'nin iş yerinin önünde uğradığı saldırıda yaralanmasına ilişkin davada, silahı ateşlediği belirtilen Mertcan İ. (19), olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu ve yasalara göre tutukluluk süresini doldurduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesi Belediye Meclis Üyesi Murat Birinci'nin iş yerinin önünde uğradığı saldırıda yaralanmasına ilişkin davada, silahı ateşlediği belirtilen Mertcan İ. (19), olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu ve yasalara göre tutukluluk süresini doldurduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

Kozlu İlçe Belediye meclis üyesi de olan iş insanı Murat Birinci, 26 Eylül 2021'de iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Tedavisi sonrası taburcu edilen Birinci, şikayetçi oldu. Birinci'nin husumetli olduğu aileden 4 şüpheli, gözaltına alındı. Silahı ateşlediği iddia edilen Mertcan İ. ile onu azmettirdiği öne sürülen amcası Emircan İ., babası Ercan İ. (45) ve ağabeyi Demircan İ. (23), tutuklandı. Mertcan İ. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan, diğer sanıklar içinse azmettirme iddiasıyla 20 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sırasında Emircan İ. tahliye edildi, ancak başka suçtan yakalanıp yine tutuklandı.

Mahkeme heyeti, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Mertcan İ.'nin yasalara göre, tutukluluk süresini doldurduğunu belirterek tahliyesine kararı verdi. Demircan İ. ile Ercan İ.'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, şikayetçinin sağlık durumuna ilişkin adli tıp raporu isteyerek duruşmayı erteledi.