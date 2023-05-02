Belediye işçisi işine son verilince şube müdürlüğünü basıp yaralayan saldırgan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Muratpaşa Belediyesi'nde işine son verilen Salih Şahin, Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nü basarak çalışan Kasım Yılmaz'ı tabancanın kabzasıyla yaralamıştı. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Salih Şahin, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıl, 'tehdit' suçundan 2 yıl 6 ay, 'ruhsatsız silah kullanma' suçundan 1 yıl olmak üzere toplam 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

ANTALYA'da işine son verildiği gerekçesiyle Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nü basıp, kendisine engel olmak isteyen Kasım Yılmaz'ı tabancanın kabzasıyla yaralayan Salih Şahin (36), 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Muratpaşa Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Salih Şahin, işine son verilince, 25 Ocak'ta Aspendos Bulvarı'ndaki Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'ne geldi. Tabancasını çekip bağırmaya başlayan Şahin, karşısına çıkan şube müdürlüğü sorumlularından Kasım Yılmaz'a silahı doğrultup, tetiğe bastı. Tabanca tutukluk yapınca Şahin, bu kez silahın kabzasıyla Yılmaz'ın başına vurup yaraladı. Kasım Yılmaz ile 3 kişi, Salih Şahin'e engel olmaya çalıştı.

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Salih Şahin, şikayetçiler ve sanık avukatı katıldı. Hakim karşısında son savunmasını yapan sanık Salih Şahin, "Bu olayın gerçekleşmesi sebebiyle çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti Salih Şahin'i, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıl, 'tehdit' suçundan 2 yıl 6 ay, 'ruhsatsız silah kullanma' suçundan 1 yıl olmak üzere toplam 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.